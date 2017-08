Test: USB-Stick Druck bei USB-Designer.de

USB-Sticks sind nicht mehr wegzudenken. Oft bekommt man die Speicher sogar als Werbegeschenk. Aber wie wäre es denn mit einem USB-Stick-Unikat mit eurem eigenen Text? Oder sogar mit eurem Foto? Das ist schon lange kein Wunschdenken mehr, denn die Webseite USB-Designer.de bietet genau diesen Service an. Wir haben uns einen USB-Stick bestellt und verraten euch in diesem Artikel, ob wir den Service weiterempfehlen können.

Der Bestellvorgang

Den USB-Stick mit individuellem Druck kann man direkt auf der Webseite des Herstellers bestellen. Die Anwendung zum designen des Sticks ist allerdings eine Flash-Anwendung. Wer also kein Flash installiert hat, hat keine Chance zu bestellen. Alle anderen profitieren dafür vom einfachem Bestellvorgang, denn die Flash-Anwendung lässt nahezu jede Einstellung zu: Wo wollt ihr euren Text auf dem Stick haben? Wie groß soll das Foto auf dem Stick sein? All das könnt ihr einstellen. Habt ihr euren USB-Stick-Traum gestaltet, könnt ihr ihn sofort bestellen.

Die Qualität und der Preis

Nach nur zwei Tagen war unser USB-Stick schon in der Post. Die Produktion und der Versand gehen also sehr schnell. In der Verpackung eurer Wahl (kann bei der Bestellung festgelegt werden) befindet sich nun der USB-Stick. Der Druck ist wirklich zufriedenstellend. Wir haben unser Logo auf den Stick drucken lassen und es wurde in voller Qualität gedruckt. Abkratzen kann man den Druck nicht und auch der USB-Stick an sich macht einen guten Eindruck.

Ein kleiner Kritikpunkt ist der Preis. Ein bedruckter USB-Stick mit 2GB Speicher kostet 15,80 Euro (inkl. Versand). Nicht gerade günstig. Wer allerdings schon immer einmal einen USB-Stick selbst gestalten wollte, wird diesen Preis in Kauf nehmen.

FAZIT

USB-Designer.de ist ein toller Service, der euch zum eigenen USB-Stick-Unikat verhilft. Die Qualität ist super und auch die Produktionszeit war sehr zufriedenstellend. Allerdings hat das ganze auch seinen Preis.

http://www.usb-designer.de/