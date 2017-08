5 Mac Apps für Webentwickler

Der Mac ist bei vielen Webentwicklern dank des zuverlässigen Betriebssystems sehr beliebt. Außerdem gibt es für Mac OS X eine Menge exklusiver Programme, die unter anderem über den Mac AppStore bezogen werden können. In diesem Artikel stellen wir euch die 5 Must-Have Apps für Webentwickler vor.

Coda

Webentwickler Suite | Panic | 79,99 Euro

Coda ist wohl DAS Webentwickler-Tool für Mac OS X. Webseiten können damit in einem Fenster erstellt werden. Das Programm bietet also Texteditor, CSS-Editor, FTP Client, SVN, SSH, Dokumentationen und Projektmanagement in einem. Wer also nicht mit mehreren Programmen gleichzeitig arbeiten möchte, sollte sich Coda einmal genauer anschauen. Auf der Webseite des Herstellers gibt es eine Demoversion.

Alternativen: Espresso, Dreamweaver

Coda im AppStore

Pixelmator

Bildbearbeitung | Pixelmator Team | 23,99 Euro

Als Webentwickler benötigt man nicht unbedingt Profiprogramme wie Photoshop. Wer nur ab und zu einmal eine kleine Grafik erstellt, wird auch mit Photoshop-Alternativen wie Pixelmator zufrieden sein. Die Software bietet eine Menge Tools zum Bearbeiten von Fotos und zum Erstellen von Grafiken. Enthalten sind auch über 130 Filter. Für knapp 24 Euro also eine richtig gute Alternative zu teuren Bildbearbeitungsprogrammen. Auch hier bietet der Hersteller wieder eine Demoversion an. Zudem gibt es auf der Herstellerseite tolle Tutorials, die den Funktionsumfang und die Leistungsfähigkeit der Software zeigen.

Alternativen: The GIMP (kostenlos), Photoshop

Pixelmator im AppStore

TextWrangler

Texteditor | Bare Bones Software | Kostenlos

Zum Standardrepertoire eines Webentwicklers sollte natürlich auch ein Texteditor gehören. Die auf jedem Mac vorinstallierte „TextEdit“-App eignet sich allerdings weniger für das Bearbeiten von HTML- und PHP-Code. Es gibt allerdings im Mac AppStore sogar einen kostenlosen, leistungsfähigen Texteditor, der den Ansprüchen der meisten Webentwicklern genügen sollte. Wer einen größeren Funktionsumfang benötigt, sollte einen Blick auf die kostenpflichtigen Editoren TextMate oder SubEthaEdit werfen.

Alternativen: Fraise (kostenlos), TextMate, SubEthaEdit

TextWrangler im AppStore

Transmit

FTP-Client | Panic | 26,99 Euro

Um Dateien auf einen entfernten Webserver zu laden, wird ein FTP-Client benötigt. Für Mac gibt es hier eine große Anzahl verschiedener Clients. Einen guten Kandidaten hat Panic ins Rennen geschickt. Transmit unterstützt FTP, SFTP, WebDAV und Amazon S3 und überzeugt vor allem bei der Performance. Beim Upload kleiner Dateien ist das Programm schneller als so mancher Mitbewerber. Außerdem können Server als Disk im Finder gemountet werden. Wer das ganze einmal ausprobieren möchte, sollte die Demoversion von der Herstellerwebseite laden.

Alternativen: Cyberduck, FileZilla, Flow, ForkLift, Fugu

Transmit im AppStore

Wunderlist

Aufgabenverwaltung | 6Wunderkinder | Kostenlos

Wer Projektideen und ToDo-Listen komfortabel verwalten möchte, dem sei eine Aufgabenverwaltung ans Herz gelegt. Wunderlist ist hier ein interessanter Kandidat, denn zum einen ist die Software kostenlos. Zum anderen gibt es die Software auch für alle gängigen Plattformen (Windows, Mac, iOS, Android und als WebApp). Die Daten, die man in der App speichert, werden automatisch immer mit einem Server synchronisiert. Somit hat man seine Aufgaben immer auf allen Computern und mobilen Geräten dabei. Des weiteren kann die Software einen auch an Termine erinnern (per Mail oder Push) und ToDo-Listen können mit Freunden geteilt werden.

Alternativen: Things, OmniFocus

Wunderlist im AppStore

—

Was sind eure Must-Have Programme für Webentwickler? Kennt ihr weitere Alternativen zu den hier vorgestellten Programmen? Wir freuen uns auf eure Kommentare!