Amazon FireTV enthüllt

Amazon spuckte heute morgen in New York große Töne. Aktuelle TV-Boxen und Medienabspielgeräte hätten drei große Probleme: Eine schlechte Suche, eine noch schlechtere Performance und ein jeweils für sich geschlossenes Ökosystem. Mit Amazon FireTV will Amazon hier nun die Branche aufwecken.

Das Gerät besitzt einen Quad-core Prozessor sowie einen dedizierten Grafikprozessor. 2 GB Arbeitsspeicher (Apple TV hat z.B. 512 MB RAM) sind ebenfalls an Bord. Ins Internet kommt die kleine Box, die ein wenig an das Apple-Konkurrenzprodukt erinnert, mit WiFi. Amazon will allerdings drei mal so schnell sein wie die Konkurrenz von Apple oder Googles Chromecast. Ausgegeben wird das Videosignal natürlich mit 1080p und Dolby Digital Surround-Sound per HDMI.

Die schwarze Fernbedienung ist ebenfalls kleiner als andere aktuelle Fernbedienungen und besitzt nur eine Handvoll Buttons. Eingebaut ist auch ein Mikrofon mit dem man schnell nach Serien oder Filmen suchen kann. Im Interface deutet Amazon an, dass nicht nur eigene Services wie Amazon Instant Video unterstützt werden, sondern auch externe Services wie Netflix und Hulu. Auch Games sind an Bord. Amazon hat starke Partner wie 2K, Sega, EA, Ubisoft, Double Fine und Gameloft an Bord, die tausende Spiele für das Gerät bringen sollen. Die Spiele können per Fernbedienung, Tablets, Smartphones (über eine eigene App) oder einem eigenen Amazon Controller gesteuert werden. Dieser kostet in Amerika 39,99 US-Dollar und bringt 1.000 Amazon Coins mit sich. Mit diesen Coins lassen sich Spiele kaufen. Eine große Spiele-Demo wurde auch schon gezeigt: Minecraft kommt für FireTV. Auch weitere Apps sind an Bord und können nachinstalliert werden. Zu sehen waren Apps für YouTube, Vimeo, Twitch und Mediatheken amerikanischer Sportereignisse.

Amazon FireTV kostet in den USA 99 US-Dollar und ist ab sofort erhältlich. Ob und wann und wie das Gerät nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. Amazon legt aber jedenfalls gut vor. Der erste Eindruck von FireTV ist interessant. Jetzt ist wohl Apple an der Reihe. Ein neuer Apple TV ist überfällig.

via The Verge