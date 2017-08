Anleitung: Google Chrome Glocke deaktivieren

Neuerdings blendet der Google Chrome Browser eine Benachrichtigungs-Glocke in der Mac Menübar oder der Windows Taskleiste ein. Für einige Nutzer mag das eine tolle und einfache Gelegenheit sein über ihre aktuellen Benachrichtigungen informiert zu sein. Allerdings mag es auch einige Chrome-Nutzer geben, die die Google Now Glocke am liebsten deaktivieren bzw. ausblenden möchten. Hier zeigen wir euch, wie das funktioniert.

Gebe dazu einfach in der Chrome-Adressleiste folgende URL ein:

chrome://flags/#enable-google-now

Einfach „Enter“ betätigen und schon kommt ihr in die versteckten Browser-Einstellungen.

Hier findet ihr auch schon die Einstellung „Google Now Mac, Windows, Linux, Chrome OS“. Setzt das Dropdown-Menü hier einfach auf „Deaktiviert“ und die Glocke wird nicht mehr auftauchen.

UPDATE

Mit der neuesten Version von Google Chrome kann das Symbol auch einfach im Hauptmenü unter „Benachrichtigungssymbol ausblenden“ deaktiviert werden.