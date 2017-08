No Man’s Sky: Immer weniger Spieler

No Man’s Sky ist gerade einmal einen Monat alt und war eines der Most Wanted Spiele 2016. Dennoch wurde es gleichzeitig auch eines der meist umstrittensten Spiele. PC-Spieler beklagten sich beispielsweise auch über absurd hohe Systemvoraussetzungen. Nun scheint sich auch in den Statistiken zu zeigen, dass No Man’s Sky innerhalb kürzester Zeit an Beliebtheit verloren hat.

Am ersten Tag waren auf Steam über 200.000 User aktiv und in den unendlichen Weiten des Spiels unterwegs. Schon in den darauffolgenden Tagen sank die Spielerzahl drastisch und ist nun auf einem neuen Tiefpunkt angekommen. Zeitweise spielten nur noch ca. 2.500 Spieler den Titel laut Steam Stats. Selbst alte Titel wie Spore oder Age of Empires II: HD Edition liegen viel weiter vorne in der aktuellen Topliste. Es scheint also nicht gut zu laufen bei dem einst heiß erwarteten Spiel.

Folgender Graph zeigt eindrucksvoll, wie die Spielerzahlen abnahmen: