Netgear zeigt die Arlo Pro

Netgear baut sein Portfolio an Sicherheitskameras weiter aus. Heute stellt die Firma die Arlo Pro vor: Eine neue Sicherheitskamera für das vernetzte Haus.

Neu ist ein Zweiwege-Audio mit dem man hören kann, was vor der Kamera passiert. Zusätzlich ist ein Lautsprecher vorhanden mit dem man direkt mit Haustieren oder Eindringlingen vor der Kamera reden kann. Eine Bewegungserkennung und Sirenenfunktion (100+ Dezibel) ist auch an Bord. Die Arlo Pro ist zudem kabellos nutzbar, benötigt also keine Steckdose sondern läuft mit Akku. Dadurch fällt die Platzierung der Kamera leichter.

Technisch zeichnet die Kamera mit 720p mit 130 Grad Blickfeld auf, was für die meisten Anwendungsfälle ausreichen sollte. Eine neue RGB-IR Nachtsicht-Technologie verspricht bei totaler Dunkelheit noch gute Bilder.

Die dazugehörige App wurde ebenfalls optimiert und steht auch für den Apple TV zur Verfügung. Über Plattformen wie IFTTT (If This Then That) oder Samsung SmartThings ist die Kamera auch mit anderen Diensten verknüpfbar. In der Zukunft soll zudem eine intelligente Bewegungserkennung per Update nachgereicht werden. Die Arlo Pro lernt dann dazu, wie sich Objekte bewegen und ob irrelevante Bewegungen auf den Aufnahmen zu sehen sind. So soll es weniger Fehlalarme geben.

Die Cloud-Videoaufzeichnung ist für sieben Tage kostenlos. Bis zu 5 Arlo Kameras können mit einem Account verknüpft werden. Zusätzliche Speichermöglichkeiten sind gegen Aufpreis möglich. Erscheinen wird die Kamera zum Ende des vierten Quartals zu einem Preis ab 299 Euro. Eine Zusatzkamera soll für 199 Euro erhältlich sein.

Offizielle Webseite

Quelle: Pressemitteilung