Nintendo Switch Release am 3. März

In Tokio fand soeben die Präsentation zur Nintendo Switch Konsole statt. Dort enthüllte Nintendo einige Informationen zur neuen Heimkonsole.

So wurde endlich ein Release genannt. Die Nintendo Switch wird bereits am 3. März 2017 erscheinen und somit früher als erwartet! Gerüchte gingen bisher von Mitte bis Ende März 2017 aus. In weniger als zwei Monaten werden wir die neue Konsole also bereits in den Händen halten dürfen.

Auch einige Spiele wurden gezeigt. Eine der größten Ankündigungen hier ist wohl Super Mario Odyssey, das Mario nun auch aus dem Pilzkönigreich katapultiert. Mario ist hier nämlich auch in realen Umgebungen wie New York unterwegs und springt hier über die bekannten gelben Taxis oder kraxelt Hochhäuser empor. Schade: Das Spiel wird erst im Winter 2017 erscheinen.

Auch zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt es endlich einen Releasetermin! Der Titel wird zusammen mit der Konsole am 3. März erscheinen.

Preislich gibt es für Europa noch keine Angabe, in den USA soll die Konsole aber 299 Dollar kosten. Somit kann man in Europa ebenfalls von ca. 299 Euro ausgehen. Wer die gesamte Präsentation nachverfolgen möchte, kann dies unter diesem Link tun.

