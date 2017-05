Far Cry 5 von Ubisoft bestätigt

Ubisoft hat soeben einen Finanzbericht einen neuen Teil der Far Cry-Serie bestätigt. Far Cry 5 soll 2017 bis 2018 erscheinen. Passend dazu wurde von Ubisoft auch ein Tweet veröffentlicht, der den Namen Far Cry 5 bestätigte.

Genaue Details zum Spiel sind nicht bekannt. In den Gerüchten war in den letzten Wochen oft über ein Setting im „Wilden Westen“ zu hören. Anscheinend soll Ubisoft einen Live-Action-Trailer im Wild-West-Style gedreht haben, der zum neuen Far Cry passen könnte. Dies sind aber nur Gerüchte, auf der E3 im kommenden Monat werden wir wohl mehr Details zu Far Cry 5 erfahren.

Der Auszug aus dem Finanzbericht lautet: In 2017-18 we will see the exciting returns of Assassin’s Creed, Far Cry, The Crew and South Park.

Somit wurde gleichzeitig ein neues Assassin’s Creed, South Park und The Crew-Spiel angekündigt. The Crew 2 wurde auch kurzerhand per Twitter offiziell bestätigt. Auch hier wird es wohl zur E3 2017 neue Informationen geben.