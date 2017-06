Kabelloses Headset von auvisio

Kabellose In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer sind derzeit voll im Trend. Zunächst setzte der Hersteller Bragi mit den Dash-Kopfhörern Maßstäbe. Neuerdings zieht aber auch Apple mit und brachte die AirPods in den Handel. Vom Hersteller auvisio gibt es nun eine preiswerte Möglichkeit kabellos über In-Ear-Kopfhörer Musik zu genießen: Das auvisio True Wireless In-Ear-Stereo-Headset.

Auch die beiden Ear-Buds von auvisio sind vollkommen kabellos und koppeln sich miteinander. Die beiden kleinen Kopfhörer müssen nur per Bluetooth mit einem Smartphone verbunden werden und schon gibt es Musik in Stereo-Qualität. In jedem kleinen Ohrhörer ist auch ein Mikrofon integriert, wodurch auch Telefonie mit den Geräten möglich ist. Im Lieferumfang ist ein 2in1-Aufbewahrungs- und Lade-Etui enthalten, das die Ear-Buds auflädt, wenn sie nicht in Benutzung sind.

Das Bluetooth 4.2 in den Kopfhörern verspricht eine Reichweite von 20 Metern. Die Profile A2DP, AVRCP, HFP und HSP werden unterstützt. Der Frequenzbereich erstreckt sich zwischen 20 – 20.000 Hz und der integrierte Akku soll 2,5 Stunden halten. Das mitgelieferte Etui soll die kleinen Ohrhörer aber wiederum vier mal aufladen können, bevor auch der Akku der Box neu geladen werden muss.

Der Kostenpunkt dieser kleinen kabellosen In-Ear-Kopfhörer: 49,90 Euro. Erhältlich bei Pearl.de.