Snapchat Spectacles ab sofort in Deutschland

Snap bringt die Spectacles heute auch nach Deutschland. Ab sofort können deutsche Snapchat-Fans die Brille mit Kamera kaufen. Derzeit gibt es Kaufmöglichkeiten in Berlin oder auch im Onlineshop. Gleichzeitig können die Brillen auch in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, der Schweiz, Schweden und Spanien erworben werden.

Die Spectacles Brille lässt sich mit einem Smartphone verbinden. Durch einen Tipp auf den Bügel der Brille wird ein 10-sekündiger Video-Snap aufgenommen. Ein weiterer Tipp verlängert das Video. Bis zu 30 Sekunden können aufgenommen werden. Zudem sind die Videos kreisförmig, können also im Quer- und Hochformat des Smartphones betrachtet werden.

Die Brillen gibt es ab sofort an sogenannten Snapbots. Das sind kleine Verkaufsautomaten an denen man sich direkt eine Brille herauslassen kann. Snapbots werden in Europa derzeit in London, Berlin, Paris, Venedig und Barcelona aufgestellt, weitere Standorte sind geplant. Die genauen Standorte der Snapbots findet man auf Spectacles.com. Auf der offiziellen Webseite lassen sich die Brillen zudem auch direkt in einem Online-Shop bestellen. Dann kommen sie nach wenigen Tagen mit der Post zu euch. Der Preis: 149,99 Euro.