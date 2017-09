Forza Motorsport 7 Demo ab sofort verfügbar

Schon am 2. Oktober ist es soweit. Forza Motorsport 7 erscheint für PC und Xbox One. Wer jetzt schonmal einen kurzen Einblick in das Spiel bekommen möchte, kann sich ab sofort die Demo herunterladen. Die Demo ist ab sofort für PC und Xbox One in den jeweiligen Online-Stores verfügbar.

Forza 7 wird wieder mit einer Menge Inhalt aufwarten. Über 700 Fahrzeuge und 30 Rennstrecken, die jeweils mit verschiedenen Wettereffekten noch genug Abwechslung versprechen. Forza 7 wird auch als eines der ersten Spiele die neue Xbox One X unterstützen und damit in voller 4K-Auflösung auf der Konsole spielbar sein.

