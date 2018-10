Neues Gameplay zu Red Dead Redemption 2

Das Warten hat bald ein Ende. Am 26. Oktober erscheint der nächste große Titel aus dem Hause Rockstar Games. Nach Grand Theft Auto 5 im Jahre 2013 war es lange still was neue große Titel des Publishers angeht. Nun rund 5 Jahre später gibt es nun mit Red Dead Redemption 2 den Nachfolger zum ersten Teil des Open-World-Westerns aus dem Jahre 2010. Bislang gab es bis auf ein Video kein Gameplay zum in Kürze erscheinenden Titel zu sehen. Das ändert sich heute! Rockstar Games hat soeben das zweite große Gameplay-Video veröffentlicht.

Dieses Video widmet sich den Aktivitäten in Red Dead Redemption 2. Typischerweise habt ihr in den Open-World-Spielen von Rockstar Games große Freiheit. Ihr müsst also nicht dauernd irgendwelchen Missionen folgen, sondern könnt auch einigen interessanten Aktivitäten nachgehen. Einen kleinen Einblick davon bekommt ihr im heute veröffentlichten Video. Dazu zählen Zugüberfälle, Auseinandersetzungen mit rivalisierenden Gangs und Outlaws, die Flucht vor gewieften Gesetzeshütern und viel mehr. Auch Pokerspiele werden im virtuellen Western wieder möglich sein. Auch das neue Dead-Eye-System wird gezeigt.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One. Eine PC-Version ist noch nicht angekündigt. Mehr Infos zum Spiel gibt es auf der offiziellen Webseite. Vorbestellen könnt ihr es zum Beispiel bei Amazon. Alle neuen Spiele-Veröffentlichungen findet ihr in der Spiele-Releaseliste.