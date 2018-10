Neuer Story-Trailer zu Just Cause 4

Ende des Jahres erscheint mit Just Cause 4 ein neuer Teil des Open-World-Actionspiels. Auch hier übernehmt ihr wieder die Rolle von Rico Rodriguez. Diesmal verschlägt es euch auf die Insel Solís, die regelmäßig von Tornados und Unwettern heimgesucht wird. Die Insel steht kurz vor einem Krieg angeführt von der gefährlichen Gabriela. Rico besucht die Insel eigentlich, um die Wahrheit über den Tod seines Vaters herauszufinden. Doch schnell kommt er in Kontakt mit Rebellen und kämpft serientypisch gegen Verschwörungen und Chaos. Einen Einblick in die Story bekommt ihr im gerade frisch veröffentlichten Story-Trailer zu Just Cause 4.

Just Cause 4 wird am 4. Dezember 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht.