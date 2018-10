Vodafone ab sofort mit Apple Business Chat

Die Beta zum Apple Business Chat läuft bereits seit längerer Zeit. Heute gibt Vodafone bekannt, dass man ab sofort auch diesen Support-Kanal speziell für Nutzer des iOS-Betriebssystems anbieten möchte. Die Besonderheit ist hier, dass Kunden mit Vodafone quasi über iMessage, also die Nachrichten-App auf dem iOS-Gerät, kommunizieren können.

Dazu Gerhard Mack, Geschäftsführer Commercial Operations Vodafone Deutschland: „Mit Apple Business Chat bieten wir unseren Kunden eine neue, leistungsstarke Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Der Apple Business Chat macht die Kommunikation mit Vodafone so einfach wie das Nachrichten Schreiben mit Freunden. Wir gehen davon aus, dass dieser Kanal schon in Kürze eine weitere, wichtige Alternative darstellen wird, mit unserem Kundenservice in Kontakt zu treten.“

Der neue Support-Kanal steht Privat- und Unternehmenskunden aus den Bereichen Mobilfunk, Prepaid, Kabel und DSL zur Verfügung. Ein neues Gespräch kann direkt über die Vodafone-Webseite begonnen werden. Mitarbeiter stehe hier täglich von 7:30 bis 22:00 Uhr bereit.

Quelle: Pressemitteilung