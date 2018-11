Amazon Cyber Monday Woche gestartet

Bei Amazon startet ab heute die sogenannte Cyber Monday Woche mit unzähligen Schnäppchen. Weihnachten steht kurz vor der Tür und damit wird es Zeit erste Geschenke zu suchen. Bei Amazon kann man in dieser Woche einige tolle Angebote abgreifen. In einer Pressemitteilung verspricht der Händler zehntausende Angebote mit bis zu 50 Prozent Rabatt. In allen Kategorien sind dabei tolle Deals zu finden.

Hier geht es direkt zu den Amazon Angeboten

Wie laufen die Angebote aber ab? Zwischen 6:00 und 19:45 Uhr gehen im 5-Minuten-Takt Blitzangebote online und diese sind für maximal sechs Stunden verfügbar. Über den Link oben kommt ihr zur Übersichtsseite der Blitzangebote. Prime-Mitglieder haben einen bevorzugten Zugang zu den Deals.

Zudem hat Amazon dieses Jahr einen Popup-Store am Berliner Ku’damm in dem ihr Geschenkideen entdecken könnt. Mehr Informationen dazu findet ihr hier. Auch bei AmazonFresh und Prime Now sind extra Angebote verfügbar.

Besonders interessant sind auch die Angebote zu den Warehouse Deals. Amazon reduziert alle Warehouse Deals um 20%. Diese Produkte sind geöffnet worden und beispielsweise Retouren von Amazon aber meist in einem sehr guten Zustand. Somit erhaltet ihr hier sehr interessante Angebote. Vor allem bei teuren Produkten wie Kameras oder Spielekonsolen lohnt sich der 20%-Rabatt. Da dieser die ganze Woche gilt, solltet ihr immer mal nach neuen Warehouse Angeboten checken. Diese kommen regelmäßig nach. Nach unserer Erfahrung werden meist Abends gegen 24 Uhr neue Produkte eingestellt. Hier geht es zu den Warehouse Deals.

