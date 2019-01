Buchvorstellung: Suchmaschinen-Optimierung für Dummies

Von der Serie „Für Dummies“ sollte jeder schon einmal gehört haben. Hier werden komplexe Themen in einfacher Art für Anfänger dargestellt. Meistens auch in sehr angenehmem Schreibstil. Seit Kurzem ist der Titel „Suchmaschinenoptimierung für Dummies“ von Julian Dziki erhältlich. Das Buch verspricht, das Thema Suchmaschinenoptimierung Anfängern näherzubringen. Wir haben reingelesen.

SEO (Search Engine Optimization) ist ein sehr komplexes Thema. Die genaue Anleitung, wie man seine Webseite bei Google möglichst auf Platz 1 bekommt, kennt wohl nur Google selbst. Dennoch ist es für jeden Unternehmer oder auch jeden Hobby-Betreiber wichtig, dass Besucher auf die jeweilige Webseite finden, denn viele Besucher kommen über Google und andere Suchmaschinen.

Das Buch erklärt zu Beginn daher die Grundlagen. Was passiert eigentlich bei einer Suche bei Google? Natürlich ist der Fokus eines SEO-Buchs auf Google, da die amerikanische Suchmaschine noch immer Marktführer ist und Mitbewerber wie Bing oder DuckDuckGo viel weniger Marktanteil haben. Nach dieser Einführung geht es dann auch schon ans Eingemachte. Autor Dziki erklärt, wie man das Suchergebnis mit gutem Content und bestimmten Methoden wie Linkbuilding optimieren kann. Dabei sind von Sitemaps über Linkkauf bis hin zu gutem Content alle gängigen SEO-Praktiken kritisch behandelt.

Das Buch richtet sich, für die Serie typisch, an Anfänger. SEO-Profis oder fortgeschrittene Anwender werden viele Kapitel überspringen können, finden aber ab und zu sicherlich auch noch interessante Praxistipps oder Hinweise. Auch der Gesamtaufbau im Buch ist logisch und dank vieler Symbole, Einrückungen und Bilder ist das Lesen keine trockene Angelegenheit.

Insgesamt können wir dieses Buch jedem empfehlen, der die Grundlagen für Suchmaschinenoptimierung lernen möchte. Dank des angenehmen Schreibstils und der vielen Hinweise im Buch, kann man schnell wichtige Tricks lernen und diese auch in der Praxis schnell ausprobieren. Auch Profis finden aber ab und zu auch noch einige Anregungen. Zudem richtet sich die Serie typischerweise auch nicht an Profis sondern an „Dummies“.

Suchmaschinen-Optimierung für Dummies, 383 Seiten

ISBN: 978-3527714520

